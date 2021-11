Beleggersonderzoek: Binck-beleggers ontevreden na overname door Saxo Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Twee jaar geleden nam Saxo Bank Binck over, maar beleggers zijn niet te spreken over de transitie. Er wordt gesproken van een fiasco, zo blijkt uit het Nationaal Beleggersonderzoek dat IEX uitvoerde. In het onderzoek uitten de respondenten massaal hun onvrede in reacties als 'het nieuwe platform is nog beladen met kinderziektes', 'de real time koersen zijn onjuist', 'de rendementen kloppen niet' en 'de servicedesk reageert niet op mails'. Saxo Bank komt dan ook minder goed naar voren uit het onderzoek dan BinckBank zelf. Vooral de prijs/kwaliteitverhouding kan beter, oordelen de beleggers. Ondanks de kritiek scoort Saxo nog wel een ruime voldoende op gebruiksvriendelijkheid en de service/helpdesk. Klanten die weg willen, kunnen volgens directeur Saxo Nederland Saskia Klep kosteloos vertrekken. Hier moeten zij wel expliciet om vragen. Saxo Bank was niet bereikbaar voor commentaar.

