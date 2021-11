Beleggersonderzoek: Saxo-platform slechter dan dat van Binck

Duizenden beleggers kregen tijdens het Nationaal Beleggersonderzoek van IEX de mogelijkheid hun ervaringen met verschillende beleggingsdiensten zoals brokers, vermogensbeheerders en crypto-exchanges te delen. Vooral om de stroeve overgang van BinckBank naar Saxo was veel te doen. De kritiek op deze transitie is niet mals.

Nadat Saxo ruim twee jaar geleden BinckBank heeft overgenomen, moet de voor sommigen zo vertrouwde omgeving van Binck nu plaatsmaken voor het beleggingsplatform van Saxo. In het onderzoek van IEX uitten beleggers massaal hun frustraties over de transitie die door beleggers als een fiasco wordt bestempeld.

Kinderziekten

Het zijn meerdere pijnpunten die beleggers ervaren. Allereerst is er het nieuwe platform zelf dat nog beladen lijkt te zijn met kinderziekten. Een onthutste belegger heeft er geen goed woord voor over: “Saxo Bank is duurder, de app werkt niet, de real time koersen zijn onjuist, de rendementen kloppen niet en tot overmaat van ramp reageert ook de servicedesk niet op mijn mails. Schandalig!” Stuk voor stuk kritiekpunten die tijdens het onderzoek vaker ter ore zijn gekomen.

Het mag dan ook niet als verrassing komen dat Saxo Bank minder goed uit de verf komt in het Nationaal Beleggersonderzoek (waaraan meer dan 4.000 Nederlandse beleggers deelnamen) dan BinckBank. Hieronder ziet u een overzicht van de beoordelingen die beleggers de twee platformen gaven. Op ieder onderdeel scoort BinckBank hoger dan Saxo.

Voldoendes

Geen prettige constatering voor de broker, die zijn klanten in de afgelopen maanden massaal heeft laten migreren van het beter beoordeelde Binck-platform naar dat van Saxo Bank. Opvallend is daarbij wel dat Saxo Bank, ondanks de vele kritiek, nog wel ruime voldoendes scoort op criteria als gebruiksvriendelijkheid en service/helpdesk.

Een deel van de respondenten is in het begeleidend commentaar nog mild in zijn oordeel, en geeft aan nog niet tevreden te zijn, maar wellicht nog gewoon even te moeten “wennen” aan het platform van Saxo Bank.

"Amateuristische vergelijking"

Op het IEX-forum delen bezoekers al sinds maart van dit jaar hun lotgevallen met de overgang naar Saxo. Daar zijn de oordelen doorgaans niet mild. Na verschillende klachten over verdwenen diensten meldde directeur Saskia Klep aan het FD dat men de transitie moet vergelijken met de herinrichting van een supermarkt. “Stel je kunt de pindakaas niet vinden. Dan denk je misschien dat jouw supermarkt die niet meer verkoopt, maar het kan ook zijn dat de potten pindakaas naar een ander schap zijn verplaatst.”

Die vergelijking strooide nog wat zout in de wonden van de al geagiteerde beleggers. “Wat een amateuristische vergelijking”, wordt gezegd op het IEX-forum. Een ander schrijft: “Dat doe je goed als directeur, je eigen platform nog meer om zeep helpen door het te vergelijken met een pot pindakaas.”

Vertrekregeling

Klanten die per sé weg willen bij Saxo Bank, kunnen volgens Saskia Klep kosteloos vertrekken, waar dat normaalgesproken €25 per portefeuilleregel kost. Om gebruik te kunnen maken van deze tegemoetkoming zullen klanten daar expliciet naar moeten vragen, aangezien deze regeling niet naar klanten toe is gecommuniceerd.

Saxo Bank was niet bereikbaar voor commentaar.

De komende weken publiceert IEX de volledige uitkomsten van het Nationale Beleggersonderzoek.