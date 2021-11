Slotcall: hyperinflatie

Een belangrijke veroorzaker van deze inflatie is grondstoffenschaarste. Lees bijvoorbeeld eens het USADA rapport over de beschikbaarheid van tarwe. Naar verwachting is er aan het eind van het huidige tarweseizoen een tekort aan tarwe door tegenvallende oogsten. Daarnaast zijn grondstoffen voor verpakkingen (platts en papierpulp) schaars. Levertijden van verpakkingen lopen inmiddels op tot boven de 26 weken. Over energieprijzen is inmiddels genoeg gezegd. Kortom: Op vele vlakken is de vraag groter dan het aanbod.



Blijkbaar hebben die centrale banken helemaal niet zoveel invloed op de inflatie, maar is het creëren van schaarste vele malen effectiever! Met het opkopen van schulden hebben ze enkel de rente naar beneden gekregen en ik hoop dat ze dat blijven doen, want anders worden de staatsschulden onbetaalbaar en belanden we in de volgende crisis.