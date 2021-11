Slotcall: hyperinflatie

Vandaag was toch een wat rommelig dagje op het Damrak. De AEX zakte enkele punten weg, maar werd zoals wel vaker door een groen gekleurd Wall Street weer op de been geholpen.

De koersuitslagen bij de AEX-fondsen zijn wel eens heviger geweest, al mag een plus van circa 3% voor ArcelorMittal niet onvermeld blijven. Ook Signify en DSM lagen redelijk gevraagd.

Heineken, Randstad en Unibail waren wat uit de gratie, maar dalingen van circa 1,5% zijn nu niet direct percentages om de gehele nacht over wakker te liggen. Mocht dat wel zo zijn, dan is uw positie simpelweg te groot. En dat geldt ook voor het kwart procent lagere slot van de AEX op 817,6 punten.

Hyperinflatie

Het buzzword op de financiële markten is momenteel vooral inflatie. Die is inderdaad na jaren in winterslaap te hebben gezeten, overal goed zichtbaar en duikt ook op steeds meer plekken op.

De jongste cpi in de VS liet een sprong zien tot 5,4%, maar ook in landen als Duitsland en Nederland is de tijd van 1,6 - 1,8% jaarlijkse inflatie even verleden tijd. Een van Duitslands grootste kranten, Bild, geeft hiervoor de schuld aan ECB-voorzitster Lagarde. Dat is iets te makkelijk, maar feit is dat de ECB wel degelijk iets te verwijten valt.

Federal Reserve Vice Chairman Richard Clarida said he expects this year’s surge in inflation to ease as supply and demand imbalances fade over time. https://t.co/hIbx9J5LPX — WSJ Central Banks (@WSJCentralBanks) November 8, 2021

Belangrijker is echter de vraag of de huidige, behoorlijk hoge inflatie, tijdelijk is, of dat ons zelfs een periode van hyperinflatie te wachten staat. En zoals het hoort in de wetenschap, in élke wetenschap, vechten de heren en dames economen elkaar de tent uit.

Oftewel, de meningen over de kans op een periode van hyperinflatie lopen nogal uiteen. De relevante centrale banken houden het sussend op tijdelijk wat hogere inflatie, al is de periode dat we met hoge inflatie te kampen hebben subtiel door de Fed wat verlengd tot ruim in 2022.

Wellicht goed om te weten: van hyperinflatie, volgens de boekjes, is sprake wanneer de inflatie minimaal een maand hoger is dan 50%. Daar zijn we gelukkig nog heel ver van verwijderd.

Maar Hanke, een professor aan de Johns Hopkins toegepaste economie met specialisatie in hyperinflatie, ziet nog wel enkele jaren een inflatie (in de VS) tussen de 5 en 6%. En dat vraagt dan toch om op de monetaire rem trappen van de centrale banken.

Wellicht een mooie indicator: als de prijzen voor tweedehands auto's weer doen wat ze behoren te doen, kan dat een mooi singaal zijn dat de ergste inflatie weer tot het verleden behoort.

De tweede hands auto prijzen in de US gaan nog steeds door het dak. Dat heeft een relatief flinke bijdrage aan een hogere inflatie. Maar ik denk toch echt dat tweedehandjes een keer minder waard gaan worden. pic.twitter.com/nCe4NlQQRc — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 8, 2021



En dan de huizenprijzen natuurlijk nog: u gelooft toch niet echt dat jaarlijkse huizenprijsstijgingen tot wel 20% geen teken van geldontwaarding zijn?

Nokia

Het Finse Nokia is bezig aan een fraaie turn around. Het concern weet de marge op te voeren ondanks dat er fors extra werd geïnvesteerd in R&D. Of het aandeel (nog) interessant is voor beleggers, leest u bij IEX Premium.

PostNL

De derdekwartaalcijfers van PostNL vielen wat tegen, maar brengen de eerder dit jaar gegeven outlook niet in gevaar. Het aandeel betaalt op dit moment een hoog dividend, maar vertoont ook wat trekjes van een zogeheten 'value trap'. Meer lezen? Zie ons Premium artikel.

Wall Street

In de VS doen beleggers het rustig aan, maar houden wel het positieve momentum vast. Alleen het veelbesproken Tesla doet een keer niet mee: Elon Musk overweegt om circa 10% van zijn aandelen van de hand te doen. Mogelijk vreest hij een flinke belastingaanslag die toch echt in 'hard cash' moet worden afgetikt.

Verder zomaar enkele highlights: de Dow Jones, S&P500 en Nasdaq staan op een nieuwe all time highs, Alphabet (Google) is meer dan $2.000 miljard waard en Chinese producenten van elektrische auto's, Lucid en Nio, lopen flink op.

Rentes

Het is moeilijk enthousiast te raken over de rentes. Die zijn en blijven te laag, een korte opleving ten spijt. Return on capital, of return of capital?







Bron: Reuters

Brede markt

De AEX sloot per saldo toch een kwart procent lager



sloot per saldo toch een kwart procent lager Wall Street laat zich van zijn goede kant zien en zet nieuwe ath op de koersenborden voor alle drie de grote indices



laat zich van zijn goede kant zien en zet nieuwe ath op de koersenborden voor alle drie de grote indices De euro kabbelt rustig voort rond de 1,16 versus de dollar, beide centrale banken zijn erg actief (nog) met quantitative easing, dus een standstill is allicht de meest logische uitkomst



kabbelt rustig voort rond de 1,16 versus de dollar, beide centrale banken zijn erg actief (nog) met quantitative easing, dus een standstill is allicht de meest logische uitkomst De VIX stijgt ditmaal met de aandelen mee en neemt de horde van 17. Nog niks aan de hand dus, spijtig voor Flow Traders dat naar volatiliteit snakt



stijgt ditmaal met de aandelen mee en neemt de horde van 17. Nog niks aan de hand dus, spijtig voor Flow Traders dat naar volatiliteit snakt Goud en zilver kruipen omhoog maar de beperkte stijging suggereert dat hyperinflatie nog ver weg is



en kruipen omhoog maar de beperkte stijging suggereert dat hyperinflatie nog ver weg is Olie : WTI en Brent worden fractioneel duurder, maar Angstgener de gasprijs doet een stapje terug.



: WTI en Brent worden fractioneel duurder, maar Angstgener de gasprijs doet een stapje terug. Bitcoin is ongemerkt, voor mij althans, de afgelopen dagen alweer opgelopen tot boven de $66k: had U ik maar...



Het Damrak

ArcelorMittal (+ 2,9%) lag de gehele dag sterk: zullen cyclicals als AM ook nog eens flink gaan vlammen als reactie op de hoge inflatie?

(+ 2,9%) lag de gehele dag sterk: zullen cyclicals als AM ook nog eens flink gaan vlammen als reactie op de hoge inflatie? ING Groep (- 0,9%) kreeg enkele koersdoelverhogingen maar dat mocht niet baten. De Beleggersdesk is wat voorzichtig rond bankaandelen voor de middellange termijn: over het waarom, kunt u zich bij IEX Premium oriënteren

(- 0,9%) kreeg enkele koersdoelverhogingen maar dat mocht niet baten. De Beleggersdesk is wat voorzichtig rond bankaandelen voor de middellange termijn: over het waarom, kunt u zich bij oriënteren Basic Fit (+ 0,6%) profiteerde amper van enkele toch forse koersdoelverhogingen: Niels was de banken bij Premium overigens wel voor, scheelt per saldo toch weer enkele procenten koerswinst

(+ 0,6%) profiteerde amper van enkele toch forse koersdoelverhogingen: Niels was de banken bij Premium overigens wel voor, scheelt per saldo toch weer enkele procenten koerswinst Galapagos (+ 5,7%) zoekt het voor nu vooral bij een beperking van de cashburn, dat is welkom maar te weinig om het tij te keren

(+ 5,7%) zoekt het voor nu vooral bij een beperking van de cashburn, dat is welkom maar te weinig om het tij te keren PostNL (- 3,7%) kwam met wat tegenvallende Q3's door maar de outlook voor geheel 2021 is daarmee niet in gevaar

(- 3,7%) kwam met wat tegenvallende Q3's door maar de outlook voor geheel 2021 is daarmee niet in gevaar Brunel (+ 2,1%) heeft het weer even op de heupen, er wordt al een tijdje volop gefilosofeerd over een overname van deze detacheerder. Spoiler alert: niet onmogelijk, maar wel vrij onwaarschijnlijk in dit stadium

(+ 2,1%) heeft het weer even op de heupen, er wordt al een tijdje volop gefilosofeerd over een overname van deze detacheerder. Spoiler alert: niet onmogelijk, maar wel vrij onwaarschijnlijk in dit stadium B&S Group (- 3%) wist opnieuw niet te overtuigen met zijn cijfers, morgen leest u daar alles over binnen IEX Premium

(- 3%) wist opnieuw niet te overtuigen met zijn cijfers, morgen leest u daar alles over binnen IEX Premium Op de lokale markt doet nieuwkomer Ebusco (+ 1,2%) het erg goed ondanks een niet geheel uitgeoefende greenshoe, wat gezien de koersperformance toch opmerkelijk te noemen is. Wie weet wordt dit een tweede Fastned.





Adviezen

ING Groep: naar €13,50 van €13 en kopen - RBC

ING Groep: naar €15,30 van €14 en kopen - UBS

Basic Fit: naar €52 van €40 en kopen - KBC

Basic Fit: naar €55 van €44 en kopen - Morgan Stanley

Philips naar €44 van €45 en houden - Kepler Cheuvreux

Ahold: naar €30,20 van €30 en naar houden van kopen - Degroof P

Fastned naar €90 van €91 en kopen - Berenberg

Axa: naar €28,10 van €25 en kopen - Berenberg

Airbus: naar €159 van €151 en kopen - Goldman Sachs

Agenda 09 nov

00:00 Euronext - Beleggersdag

07:00 IMCD - Cijfers derde kwartaal

08:00 Hunter Douglas - Cijfers derde kwartaal

08:00 Handelsbalans - September (Dld)

11:00 ZEW economisch sentiment - November (Dld)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Oktober (VS)

13:00 BioNTech - Cijfers derde kwartaal (Dld)

14:30 Producentenprijzen - Oktober (VS

22:00 DoorDash - Cijfers derde kwartaal (VS)