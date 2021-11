Slotcall: rente omhoog

Beleggers trapten de eerste beursdag van november rustig af en waren op zoek naar impulsen. De AEX startte nog licht in de plus, maar zakte in de middag toch wat weg, om aan het eind van de dag weer een herstelletje te laten zien. Het oogt wat zoekerig, maar het sentiment blijft goed.

De rentes in de eurozone liepen vandaag verder op, zeker in de zwakkere Zuid-Europese landen als Spanje en Italië. De ECB liet vorige week nog weten dat een renteverhoging voorlopig niet in de planning stond, maar dat wordt met de huidige, hoge inflatie bijkans onvermijdelijk.

En daar loopt de markt ook nadrukkelijk op vooruit: de praktijk is wel vaker weerbarstiger dan de papieren werkelijkheid van beleidsmakers.

Oplopende rentes zijn bij de traditionele banken zeer welkom. We zien al enige tijd dat ING Groep en ABN Amro gevraagd liggen en een link naar het veranderende renteklimaat valt prima te leggen. 'Dure' techfondsen als Adyen, ASML en Besi zitten dan weer niet te wachten op op een normalisatie van de rentemarkten.

Inflatie

Hoewel beleidsmakers van onder andere de Fed en ECB telkenmale blijven benadrukken dat de hoge inflatie tijdelijk ('transitory') is, doemen er steeds meer stemmen op van relevante spelers die daar anders over denken.

Hierbij kan gedacht worden aan Warren Buffett, Elon Musk, Bill Ackman en Paul Tudor Jones. Wie er gelijk heeft, zal uiteraard nog moeten blijken. Beleggers doen er echter sowieso goed aan rekening te houden met een hogere inflatie die aanmerkelijk langer zal aanhouden dat tot in begin volgend jaar.

Mochten de centrale banken alsnog gelijk krijgen, des te beter. Echter, rekening houden met een wat minder gunstige uitkomst, is niet onverstandig.

Amazon

Na jaren ongebreidelde groei, blijkt ook Amazon niet onaantastbaar. Het concern heeft last van... jawel, inflatie. Hogere loonkosten, transportkosten en inkoopkosten zitten het concern dwars.

Wat beleggers aan moeten met de cijfers, valt goed op te maken uit de uitgebreide analyse van techanalist Paul Weeteling.

Fugro

De cijfers die bodemonderzoeker Fugro vorige week bekend maakte, ijlen nog na in de koers vandaag. Het concern stelde vooral teleur met zijn Ebit-marge en veel beleggers lijken hun geduld nu toch te verliezen.

Aandelen van de hand doen puur vanwege een of twee wat mindere kwartalen, is zelden een winnende strategie. Of het bij Fugro ook structureel fout zit, leest u verder bij IEX Premium.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen vertonen relatief weinig activiteit. Althans, de Dow Jones en S&P500 staan na enkele uren handelen rond onveranderd. Alleen de Nasdaq trekt een bescheiden sprintje met een tussentijdse koerswinst van circa 0,4%.

Actie is er opnieuw te vinden bij Tesla. Het aandeel is in amper een week tijd alweer met zo'n 15% opgelopen, terwijl de waardering in klassieke k/w termen al verre van bescheiden was. Kudo's aan techanalist Paul Weeteling die het aandeel op een all time high tóch van een Strong Buy advies voorzag.

Rentes

Enige normalisering van de kapitaalmarktrentes is in de maak en ook zeker wel gewenst.



Bron: Reuters





Brede markt

De AEX wint fractioneel op 811,7 punten



wint fractioneel op 811,7 punten Wall Street doet het kalmpjes aan, maar houdt de positieve stemming goed vast



doet het kalmpjes aan, maar houdt de positieve stemming goed vast De euro hangt nog steeds rond de 1,16 versus de dollar



hangt nog steeds rond de 1,16 versus de dollar De VIX kruipt wat omhoog richting de 17, maar Flow Traders is echt op zoek naar > 20



kruipt wat omhoog richting de 17, maar Flow Traders is echt op zoek naar > 20 Goud en zilver willen het maar niet spannend maken voor beleggers dit jaar



en willen het maar niet spannend maken voor beleggers dit jaar Olie : WTI en Brent stabiliseren rond de $85, interessanter wellicht is dat de gasprijs al enkele dagen daalt. Bedankkaartje kan naar Poetin



: WTI en Brent stabiliseren rond de $85, interessanter wellicht is dat de gasprijs al enkele dagen daalt. Bedankkaartje kan naar Poetin Bitcoin kende een rustige koersverloop vandaag rond de $61,6k



Het Damrak

Adyen (- 1,8%) is als hoog gewaardeerd fintechaandeel gevoelig voor oplopende rentes

(- 1,8%) is als hoog gewaardeerd fintechaandeel gevoelig voor oplopende rentes Besi (- 2,5%) herstelde sterk eind vorige week en lijkt nu ten prooi te vallen aan wat winstnemingen

(- 2,5%) herstelde sterk eind vorige week en lijkt nu ten prooi te vallen aan wat winstnemingen ING Groep (+ 2,1%) profiteert van een voor de bank een gunstiger renteklimaat, klanten denken daar overigens vermoedelijk anders over

(+ 2,1%) profiteert van een voor de bank een gunstiger renteklimaat, klanten denken daar overigens vermoedelijk anders over Just Eat Takeaway (- 0,2%) ligt er nog steeds als een dood vogeltje bij. Tijd voor topman Jitse Groen duidelijke keuzes te maken én communiceren

(- 0,2%) ligt er nog steeds als een dood vogeltje bij. Tijd voor topman Jitse Groen duidelijke keuzes te maken én communiceren Shell (- 0,2%) beweegt amper op het nieuws dat beleidsmakers van de EC gas toch als wat een klimaatvriendelijker energievorm willen behandelen dan olie

(- 0,2%) beweegt amper op het nieuws dat beleidsmakers van de EC gas toch als wat een klimaatvriendelijker energievorm willen behandelen dan olie AF-KLM (+ 4,4%) kreeg eind vorige week de handen op elkaar van meevallende Q3-cijfers. De Beleggersdesk ziet niks in dit semi-staatsfonds

(+ 4,4%) kreeg eind vorige week de handen op elkaar van meevallende Q3-cijfers. De Beleggersdesk ziet niks in dit semi-staatsfonds Fugro (- 1,5%) zal flink aan de bak moeten om beleggers weer wat perspectief te geven, de Q3-cijfers waren ondermaats

(- 1,5%) zal flink aan de bak moeten om beleggers weer wat perspectief te geven, de Q3-cijfers waren ondermaats InPost (+ 5,8%) stond lang onder druk, maar veert na een lange reeks slechte dagen wat op: technisch herstel anybody?

(+ 5,8%) stond lang onder druk, maar veert na een lange reeks slechte dagen wat op: technisch herstel anybody? PostNL (+ 2,4%) zal pas volgende week met Q3-cijfers doorkomen, maar beleggers prijzen (terecht) enige tegenwind in

(+ 2,4%) zal pas volgende week met Q3-cijfers doorkomen, maar beleggers prijzen (terecht) enige tegenwind in Pharming (+ 12,9%) werd afgestraft vorige week op an sich acceptabel cijfers, beleggers lijken op hun schreden terug te keren

(+ 12,9%) werd afgestraft vorige week op an sich acceptabel cijfers, beleggers lijken op hun schreden terug te keren Op de lokale markt was bouwer van elektrische bussen Ebusco (+ 3%) duidelijk in trek





Adviezen

Signify: naar €55 van €57 en kopen - Berenberg

Basic Fit: naar €43,50 van €36,50 en houden - RBC

AB InBev: naar €59 van €52 en houden - BofA

Heineken: naar €120 van €125 en kopen - Jefferies

AF-KLM: naar €4 van €3 en verkopen - Morgan Stanley

Unilever: naar houden van verkopen - Sanford C Bernstein

Ontex: naar €7,50 van €10,80 en houden - Barclays

X-Fab: initial coverage kopen met koersdoel €10,50 - Berenberg

Daimler: naar €92 van €71 en kopen - Norddeutsche Landesbank

Amazon: naar $4.000 van $4.100 en kopen - Morgan Stanley

Amazon: naar $4.100 van $4.250 en kopen - Goldman Sachs

Agenda 02 nov

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit

07:00 DSM - Cijfers derde kwartaal

07:00 ForFarmers - Cijfers derde kwartaal

07:30 Kendrion - Cijfers derde kwartaal

09:00 ASML - Ex-dividend

07:00 HelloFresh - Cijfers derde kwartaal (Dld)

08:00 BP - Cijfers derde kwartaal (VK)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober def. (eur)

12:00 ConocoPhillips - Cijfers derde kwartaal (VS)

12:00 DuPont - Cijfers derde kwartaal (VS)

12:00 Pfizer - Cijfers derde kwartaal (VS)

21:00 Lyft - Cijfers derde kwartaal (VS)