Slimste-winnaar vertrouwde op onderbuikgevoel

De Slimste Belegger-competitie ligt weer achter ons en de winnaar is bekend. Speler Mon-E-Man harkte een rendement van 141,6% bij elkaar en mag zich de Slimste Belegger van 2021 noemen.

Wat was zijn geheim? Tijd voor een belletje!

Van harte gefeliciteerd! Wat was uw strategie?

"Het waren vooral indices en grondstoffen als goud, zilver, olie en aardgas waar ik me op gefocust heb. Ik maakte gebruik van technische analyse, waarbij ik lette op de weerstanden en de steunen."

En hoe ging dat?

"Dat ging heel goed, zeker in het begin. Toen de weken vorderden, nam de volatiliteit behoorlijk toe en toen werd het best moeilijk. Zodra ik even de gelegenheid had, zat ik wel achter de laptop. Daar ging best wat tijd in zitten. Het was een spel, maar het voelde bijna echt."

Wat was uw beste trade?

"Ik heb vooral gescoord met de indices. Er was een dag, ik meen in de laatste week, dat het sentiment begon te draaien en er volgde een flinke daling. Daar had ik met mijn onderbuikgevoel op ingezet en daarmee heb ik flink gecasht. Dat had ik goed aangevoeld.”

En welke ging minder goed?

"Dat was in de laatste twee weken. Ik had steeds geluk met de grondstoffen, maar toen met goud en aardgas even niet. Ik was dan te laat met verkopen."

Hield u ook de andere spelers in de gaten?

"Ik keek wel iedere dag even naar het klassement. Het is toch een competitie en je wilt bijblijven met wat de anderen doen. Maar ik heb me niet laten leiden door posities van anderen, ik heb echt mijn eigen pad gevolgd."

Tot slot: wat heeft u opgestoken van het spel?

"De marktomstandigheden waren dit keer best pittig. Je zag het aan de prestaties van de coaches, zij gaven ook aan dat het deze keer echt wel lastig was. Mijn ervaring is dat je niet alleen op technische analyse, maar ook best op je onderbuikgevoel kunt vertrouwen. Het heeft mij in ieder geval goed geholpen."

