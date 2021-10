Succesvol beleggen in een woud van rode vlaggen

quote: BowmoreBoerke schreef op 12 oktober 2021 12:02:

André Brouwers roept al zeker vanaf de zomer (in de podcast) dat alles downhill zal gaan. Ooit krijgt hij gelijk - maar man,man, man wat een rendement loop je ondertussen mis als je "langs de zijlijn" staat. Als je eerst 25% up meemaakt en daarna 15% down, dan ben je nog steeds beter af dan wanneer je angstig in een hoekje blijft zitten.

Zo is het maar net. Het ene bedrijf is het andere niet. ASML is op hoogtepunt pandemie (maart 2020) niet zo naar beneden geknald als andere bedrijven. MicroSoft ook niet etc.André Brouwers verkoopt cursussen. x cursisten maal ca 150 euro, plus commissie op effecten en derivaten die via hem worden gekocht is blijkbaar een goede business. Angst is zijn verkoopargument.