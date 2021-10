Twee stappen voorwaarts, tegen één stapje terug

De AEX zet op elke twee stappen omhoog steeds slechts één stapje terug. Ook de recente dip past perfect binnen dit bioritme van de beurs.

De AEX heeft in de afgelopen drie weken, tussen de high (van 804,47 punten) en low (751,06 punten), een kleine 55 punten ingeleverd. Met een daling van 6,6% valt deze dip binnen de marges van alle voorgaande correcties sinds juni 2020:

De correctie in de tweede helft van vorig jaar bedroeg 10%

Die van begin 2021 lag rond 8%

Kort daarna een dipje van ongeveer 6%

De juli-dip was 4,5% groot

De laatste correctie tenslotte ligt op circa 6,6%







Bioritme

Kortom, de recente dip past perfect binnen het bioritme van de Nederlandse beurs. Technisch zet de AEX op elke twee stappen vooruit, steeds slechts één stapje terug. Dit impliceert dat de AEX nu, na één stapje omlaag, klaar staat om de volgende twee stappen omhoog te zetten.

Zolang dit ritme blijft bestaan, resulteert dit in een patroon met hogere toppen en bodems. Op dit moment is de AEX bezig een bodem te vormen. Daarmee loopt die ene stap terug op zijn laatste benen.



De zorgen over de politieke onrust in Washington met betrekking tot het schuldenplafond drogen langzaam op. Berichten dat de Democraten en Republikeinen dicht bij een akkoord zijn over verlenging van het schuldenplafond tot december lokken hier en daar zelfs wat koopjesjagers de markt in. De Amerikaanse Senaat is gisteravond al akkoord gegaan met een tijdelijke verhoging van het plafond. Het woord is nu aan het Huis van Afgevaardigden.

Ook de verzekering van Moskou en Washington dat de wereldwijde energievoorziening niet in gevaar is, zorgt voor opluchting onder beleggers.

Vandaag bekijk in de AEX vanuit de korte, lange en meerjarige grafiek.

Korte termijn: AEX herstelt vanaf de steun van 755,33 punten

De AEX-index komt er technisch bezien beter bij te liggen, nu de correctieve fase is afgebroken. Hiermee weet de Nederlandse beurs de negatieve tendens van zich af te schudden en zien we ruimte vrijkomen voor een herstel richting weerstand 804,47 (gevormd op 17 september). Onder steun 755,33 (bodem van 19 augustus) zou het beeld alsnog verzwakken.



Lange termijn: Dip pas prima binnen opwaartse trend

Nadat de AEX-index een paar keer is afgeketst op de 800-puntengrens, ondergaat de beurs een terugval. Maar groot is de technische schade niet. De lange termijn uptrend is nog volledig intact en deze dip past prima binnen de opwaartse fase.

De uptrend krijgt een nieuwe impuls indien de laatste koerstop rond 804,47 punten wordt gebroken. De stijgende 200-dagenlijn van de AEX-index wijst op een positieve technische conditie. Zolang de AEX hier boven weet te blijven, is er technisch niets aan de hand.



Meerjarige grafiek: Uptrend ongeschonden

Nadat de AEX-index de top van begin 2020 rond 632 punten opwaarts had gebroken, is een nieuwe fase in het positieve koersverloop gestart. Dit koopsignaal, met een koersdoel rond 840 punten, is nog volledig geldig.

Ook de stijgende 200-dagenlijn (rode glooiende lijn), die samenvalt met de steun van 718 punten, valideert een sterk trendmatig verloop. Zelfs een daling naar de 200-dagenlijn zou een 'Buy the Dips'-moment opleveren.