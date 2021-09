Welke risico’s kleven er aan bieden zonder voorbehoud van financiering?

De huizenmarkt is al tijden flink oververhit: huizen gaan als zoete broodjes over de toonbank en er wordt vaak en veel overboden. Daarom zoeken mensen naar andere manieren om een huis te bemachtigen, zoals bieden zonder voorbehoud van financiering. Maar hoe verstandig is dat eigenlijk?

Waarom zonder bieden?

Steeds vaker bieden mensen zonder voorbehoud van financiering op een huis. Zo’n type bieding is interessant voor de verkoper. Mét voorbehoud van financiering heeft de koper namelijk 4-6 weken de tijd om de financiering te regelen, wat een onzekere periode voor de verkoper betekent. Het is daarom niet gek dat de verkoper de voorkeur geeft aan kopers die bieden zonder voorbehoud. Zelfs als er kapers op de kust zijn die bereid zijn meer te bieden.

De valkuilen

Als je niet het benodigde bedrag bij elkaar krijgt om het huis te kopen, zul je 10% van de koopsom moeten betalen aan de verkoper. Dit maakt bieden zonder voorbehoud enorm risicovol. Je moet als koper dus zeker weten dat jouw financiering goedkomt.

Voorbereiding

Wil je gaan bieden zonder voorbehoud, begin dan altijd met het maken van een berekening van je maximale hypotheek. Ga daarna een gesprek aan met een hypotheekadviseur om je financiële situatie inzichtelijk te maken. Vraag de adviseur in kwestie of bieden zonder voorbehoud in jouw geval verstandig is. Je wilt zeker zijn dat je niet voor nare financiële verrassingen komt te staan.

Biedcertificaat

Als je dit allemaal toch te risicovol vindt (en terecht), kun je proberen om een huis te kopen met een biedcertificaat. Met een biedcertificaat verklaart een hypotheekadviseur tot welk bedrag je een huis kunt kopen. Dit wordt bepaald nadat je financiële situatie uitvoerig onder de loep is genomen. Hiermee geef je zekerheid aan de verkopende partij dat je het huis daadwerkelijk kunt betalen, een concurrentievoordeel dus. Ondertussen behoud je wel het voorbehoud van financiering.

Dus: wel of niet bieden zonder voorbehoud?

Bieden zonder voorbehoud van financiering geeft je als koper een grote voorsprong op de concurrentie. Hoef jij geen geld te lenen bij de bank, maar leen je het van familie of heb je het op je rekening staan, dan is bieden zonder voorbehoud een no-brainer. Anders is het vanwege het hoge risico voor de meesten toch echt af te raden.

Veel mensen bezitten niet de financiële middelen om een eventuele boete van 10% van de koopsom te betalen. Voor de groep mensen voor wie dit wel haalbaar is, is het noodzaak om je zo goed mogelijk voor te bereiden. Laat je volledig inlichten over je financiële situatie zodat je inzicht hebt in en controle over wat je kunt bieden.