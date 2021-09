Koopt je kind een huis? Dan kun je helpen met een lening. En dat is aantrekkelijk voor allebei

Je kind wil na jaren huren een huis kopen. Als de situatie het toelaat, kun je als ouder besluiten om je kind te helpen met een lening. Deze constructie wordt ook wel een familiebank genoemd. Maar hoe kun je nou het meeste fiscale voordeel halen uit deze lening?

De familiebank: hoe zit het ook alweer?

Met een familiebankconstructie kun je geld lenen aan je kinderen, maar ook aan andere familieleden of zelfs vrienden. Deze lening wordt gebruikt voor het kopen, of verbouwen, van een huis. Omdat je op je spaargeld nauwelijks rendement maakt, kan een familiebank voordeel bieden omdat je hier meer rente over ontvangt. Zeker als je dit fiscaal handig inricht.

De fiscale voordelen

Bij een lening hoort natuurlijk rente. Je kind kan dit rentebedrag van zijn of haar belastbaar inkomen aftrekken, dit valt onder de hypotheekrenteaftrek. Voor jou zijn deze inkomsten uit rente onbelast, je hoeft hier dus geen belasting over te betalen. Ook kun je ervoor kiezen om de gekregen rente van je kind deels onbelast terug te schenken. In 2021 kun je tot € 6.604 onbelast schenken aan je kind.

Het bepalen van de rente

Voor het meeste fiscale voordeel is het voordelig om een zo hoog mogelijke rente te vragen. Nu is de fiscus niet gek en is het wel de bedoeling dat je een zakelijke, marktconforme rente rekent. Maar wat is zakelijk marktconform precies en waar wordt de grens getrokken?

In een intern beleidsstuk dat recent boven tafel is gekomen, zegt de fiscus dat de rente reëel moet zijn. Dit betekent dat die in lijn moet zijn met wat een bank onder dezelfde omstandigheden zou rekenen aan de geldnemer. Ook staat er dat de fiscus zonder meer akkoord gaat met een opslag van 0,2% bovenop de geldende rentetarieven. Het is aan te raden om hier daadwerkelijk rekening mee te houden bij het bepalen van de rente.

Voorwaarden familiebank

Andere voorwaarden waaraan een lening van een familiebank moet voldoen - behalve de marktconforme rente - is dat de lening annuïtair of lineair afgelost wordt in maximaal 30 jaar. Ook moet je de lening opgeven bij de Belastingdienst en specificeren dat het geleende bedrag gebruikt wordt voor het kopen van een huis.

Je kunt de lening onderhands afsluiten zonder tussenkomst van een notaris, maar het is wel noodzakelijk om de lening op papier te zetten. Je kunt hier een modelovereenkomst downloaden.

Deze content is in samenwerking geschreven met Ikbenfrits. Zij weten alles van hypotheken en werken onafhankelijk. Dat betekent dat ze meer dan 30 banken met elkaar vergelijken en altijd de best mogelijke hypotheek voor jouw situatie vinden. Wil je jouw situatie voorleggen? Plan dan hier een afspraak in.