Nieuwe zwakte op de beurzen ligt op de loer: Mind the gap

Het herstel van de AEX lijkt vast te lopen aan de bovenkant van de gap rond 788 punten.

Na de forse daling van maandag is de AEX stevig opgeveerd. Maar de technische indicatoren geven nog niet aan dat er een solide bodem is gevormd. Van belang is hoe de AEX gaat reageren nu het koersgat (gap) in de grafiek is gevuld.

Verkoopdruk

De zware horde die de AEX nu tegenkomt ligt in de gap-zone tussen 781,38 (high van maandag) en 788,03 punten (low van vrijdag). In deze gap-zone van pakweg 7 punten ligt doorgaans een gebied van verkoopdruk.

Het zijn vaak de beleggers die overvallen zijn door de stevige daling van de AEX, die van het herstel gebruik door wat posities af te bouwen. Vandaar dat er vaak verkoopdruk in zo'n gapzone optreedt.

Die verkoopdruk is ook opgetreden in het herstel van dinsdag. Daarbij is de gap gesloten. De slotstand van dinsdag op 786,31 punten lag exact aan de bovenkant ervan. Dus nog steeds geldt: Mind the gap.

Beursbrede zwakte

Het meest waarschijnlijke scenario is dat het AEX-herstel hier dood loopt. Kortom, ik verwacht niet dat dit herstel lang zal aanhouden. Opvallend is dat de zwakte beursbreed plaatsvindt.

Ook de Midkap-index is getroffen door winstnemingen. Technisch is in deze index een verkoopsignaal opgetreden, in combinatie met een gap.

Ook op Wall Street zijn gaps gevormd, op technische doorbraakpunten. Zoals op de S&P 500, de Dow en de Nasdaq.

Vandaag bespreek ik de AEX en de AMX.

Lagere top AEX

De AEX-index is uit de steile ultrakorte uptrend gebroken. Technisch loopt het herstel nu vast in de gapzone, waardoor zich nu een mogelijke lagere top vormt. Op dit moment adviseren we om even geen nieuwe actie te ondernemen.

In een eventuele verdere correctie zal een sterk vangnet liggen op de bodem van 19 augustus rond 755,33 punten. Daar ligt bovendien de onderkant van het oudere stijgende trendkanaal, die met de blauwe stippellijn is afgebakend.





Zwakte in de AMX

De stijgende trend van de Midkap-index is voorbij en een nieuwe dalende trend wordt zichtbaar. Nieuwe zwakte in de AMX mag niet worden uitgesloten, nu de steunlijn is gebroken.

Ook de lagere top iets boven de 1.100 punten van eind vorige week geeft verkoopdruk weer. Het herstel van dinsdag lijkt op een klassieke pullback.

Ook bij de Midkap-index loopt het herstel nu vast in de gapzone, waardoor zich nu waarschijnlijk een lagere top vormt.