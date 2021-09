Roundofobia rond AEX op 800 punten: de aantrekkingskracht van ronde getallen

De AEX nadert de ons 'technisch' berekende koersdoel en het mooie ronde getal van 800 punten.

De klantenservice van Tostrams krijgt het druk binnenkort, want nooit eerder hadden we een AEX-stand die begint met een 8. Dit is geen technische horde, wel een fictief door ons berekend koersdoel, alsmede een mooi rond getal.

Ik merk altijd aarzeling in de buurt van ronde getallen, bijvoorbeeld de Dow Jones bij 30.000 punten, ruwe olie op $100 en nu dus de AEX rond 800 punten. Beursjongens noemen dit roundofobia, de hypnotische aantrekkingskracht van ronde getallen.

AEX op 800

Technisch heeft 800 punten geen betekenis, maar psychologisch wel. Het betekent wel dat de klantenservice vragen van onze leden moeten beantwoorden of de AEX nog hoger kan en hoe lang dit feestje gaat duren. Om met de laatste vraag te beginnen: Dat weet niemand.

Ook voorspellen we niet op welk niveau de volgende belangrijke top van de AEX komt te liggen. Wat we wel weten is dat het technische plaatje nog steeds prima op koers ligt, voor het volgende 'berekende' koersdoel rond 840.

Uiteindelijk verwachten we een koersdoel van 1000 punten. Dat is geen voorspelling, ook geen glazenbol-analyse, maar een verwachting. Of eigenlijk is het berekenen van een koersdoel (en dit aan u, geachte lezer, doorgeven) het formuleren van het meest waarschijnlijke scenario.

AEX naar 1000 punten

Die 1000 punten, hebben de Tostrams-analisten voor het eerst berekend en gepubliceerd op 17 februari 2017 in het rapport AEX naar 1000 punten. Die dag noteerde de AEX 499 punten en de Dow Jones 20624 punten.

Ik heb het nog eens opgezocht. We spreken in de conclusies van het rapport over potentieel, koersdoelen en zeer sterke technische plaatjes. Nergens 'voorspellen' we de toekomst. Zie het betreffende screenshot uit het rapport hieronder.

Vandaag bekijk ik de AEX index.

AEX op korte termijn opgeveerd

Ik zie in de afgelopen dagen bij de AEX een rommelig verloop, maar per saldo is de uptrend niet in gevaar geweest.

In de eerste twee sessies van deze week is de AEX met 1,17% gestegen, deze maand liep de beurs al 1,33% op, dit jaar won de AEX al bijna 28%. Kortom, we hebben tot zover een prima beursjaar.

Technisch is er nog steeds sprake van een versteiling van de uptrend. Met in de afgelopen twee maanden die opwaartse acceleratie, op de grafiek hieronder gemarkeerd met de vette blauwe lijn. De meer behoudende uptrend is afgebakend met het blauwe stippellijntje.

De recente correctie van de AEX-index vond dus plaats binnen de stijgende trend. Daarbij is de onderkant het korte steile stijgende trendkanaaltje onlangs dus met succes getest.

Nu op naar 800 punten en daarna naar de 840 (geen voorspellingen).