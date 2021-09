Slimste Belegger 2021: update over prijzen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Overig Categorie: Redactioneel

De testweek van het leukste beleggingsspel van Nederland, de Slimste Belegger 2021, is van start gegaan. Waarschijnlijk heeft u al uw eerste oefentransacties gedaan en quizvragen beantwoord, zodat u bij de officiële start van het spel op 13 september goed beslagen ten ijs komt. In de eerdere communicatie werd gemeld dat spelers bij deelname kans maken op geldprijzen. Per 1 oktober geldt echter nieuwe regelgeving van de AFM rondom turbo’s en het in achtnemen daarvan maakt het uitkeren van dergelijke prijzen helaas onmogelijk. Om die reden zullen we helaas geen prijzen meer uitkeren aan (week)winnaars. Dé kans om kennis te maken met turbo's Aan de opzet van het spel zal niets veranderen. De Slimste Belegger vormt dus nog steeds een uitgelezen kans om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de werking van turbo’s, en gecoacht te worden door een van de vijf beleggingsexperts: Nico Bakker (BTAC)

Royce Tostrams (Tostrams)

Guy Boscart (USMarkets)

Jim Tehupuring (1Vermogensbeheer) en

Jean-Paul van Oudheusden (Markets are Everywhere). U kunt profiteren van hun tips en adviezen, en zij zullen u wekelijks voorzien van handige tips & tricks, concrete handelskansen én inzicht geven in hun eigen beursstrategie. Word de Slimste Belegger Wat ook niet verandert: U kunt nog steeds gekroond worden tot Slimste Belegger door bovenaan het klassement te eindigen. De winnaar wordt op IEX.nl in het zonnetje gezet met een interview over zijn of haar spelervaring en strategie. Nog niet ingeschreven? Klik hieronder op de button en speel ook gratis mee. Veel succes en vooral veel plezier met het spel!

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.