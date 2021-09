Doe mee met de Slimste Belegger 2021!

Beter leren turbobeleggen onder de nieuwe regels, meekijken met een ervaren beursexpert én kans maken op verschillende mooie prijzen? Dat kan als u meedoet met De Slimste Belegger 2021: de beurscompetitie waarin u gedurende vier weken met fictief geld de strijd aangaat om de titel de Slimste Belegger van 2021.

De Slimste Belegger is de ideale manier om kennis van en ervaring met het handelen in Turbo’s van BNP Paribas op te doen of naar een hoger niveau te tillen. Met Turbo’s kunt u als actieve belegger met een hefboom inspelen op stijgende en dalende beurskoersen.



Beleggen met een hefboom brengt kansen en risico’s met zich mee. Het is belangrijk om te weten hoe u hier het beste mee om kunt gaan. Wilt u meer horen over de meest recente ontwikkelingen, bekijk dan op maandag 6 september om 20:00 uur het eerste webinar van de Slimste Belegger met een uitleg over de werking van Turbo’s en het spel, of lees meer via https://www.bnpparibasmarkets.nl/turbo

Als deelnemer aan dit beursspel – een initiatief van BNP Paribas en IEX – kunt u niet alleen veel leren, maar u maakt ook kans op mooie prijzen, waaronder de hoofdprijs van 1.500 euro. Daarbij kunt u profiteren van de tips en adviezen van onze beleggingsexperts Nico Bakker, Jim Tehupuring, Guy Boscart, Royce Tostrams en Jean-Paul van Oudheusden. Zij zullen u tijdens de competitie als coach begeleiden en wekelijks voorzien van handige tips en tricks, concrete handelskansen én u inzicht geven in hun eigen beursstrategie.

Masterclasses

In het beleggersspel 'De Slimste Belegger' leert u in een realistische omgeving hoe u met Turbo's kunt beleggen, ook met de nieuwe hefboombeperkingen die 1 oktober ingaan. Tijdens het spel kunt u masterclasses volgen met uitleg over het spel, Turbo's en natuurlijk de beste strategie!

Schrijf ze in uw agenda! Voor de eerste masterclass kunt u zich nu opgeven.

6 september 20:00 uur legt Rogier San Giorgi, productspecialist bij BNP Paribas, het spel en de werking van Turbo's uit

13-09 Royce Tostrams en Nico Bakker: technische analyse

20-09 Jean-Paul van Oudheusden: Turbo's toepassen

27-09 Guy Boscart: met Turbo's handelen in grondstoffen

04-10 Jim Tehupuring: fundamentele analyse

Start 13 september

De Slimste Belegger gaat dit jaar van start op maandag 13 september om 08:00 uur en duurt tot en met vrijdag 8 oktober 22:00 uur. Maar u hoeft niet meteen in het diepe te springen. In de testweek, van 6 tot en met 10 september, kunt u alvast oefenen met het handelen in Turbo's.

Meld u nu aan, dan geven wij u een seintje wanneer de oefenweek op 6 september van start gaat!

Over de Slimste Belegger 2021

In samenwerking met IEX organiseert BNP Paribas Markets de Slimste Belegger: het spannendste beleggingsspel van Nederland. In dit gratis spel leert u alles over de verschillende aspecten van beleggen en het handelen in Turbo's.

Kijk voor meer informatie over de coaches, de te winnen prijzen of om u alvast in te schrijven op Slimstebelegger.nl.

U kunt ook meedoen via tablet of smartphone. Download hier de app: