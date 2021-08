IEX verhoogt koersdoel Boskalis

De IEX Beleggersdesk heeft het koersdoel voor Boskalis verhoogd van van €29 naar €32,50. Het advies blijft Buy. 'Boskalis heeft een solide jaarhelft achter de rug en is over heel 2021 wat positiever geworden', schrijft analist Peter Schutte. Het goed gevulde orderboek geeft pricing power bij de aanname van extra werk. Financieel staat het concern ook als een huis. De ruime nettokaspositie van €80 miljoen biedt volgens Schutte ruimte voor winstverhogende overnames. Vanwege de betere gang van zaken verhoogt hij de winstramingen voor volgend jaar. In lijn hiermee trekt hij het koersdoel op €29 naar €32,50. De stukken blijven volgens Schutte onverminderd koopwaardig. Lees de volledige analyse op IEX Premium.

