TMG wil banen schrappen bij regionale kranten

Gepubliceerd op | Views: 104

AMSTERDAM (AFN) - Bij de regionale dagbladen van Telegraaf Media Groep (TMG) staat ongeveer een kwart van de banen op de tocht. In een adviesaanvraag aan de ondernemingsraad stelt de directie van het bedrijf voor de redacties van De Telegraaf, de regionale bladen en Metro in één organisatie onder te brengen. Daardoor verdwijnen 45 van de 185 banen (fte) bij de titels die vallen onder dochterbedrijf Holland Media Combinatie (HMC).

Het dochterbedrijf is uitgever van titels als Haarlems Dagblad, Noordhollands Dagblad, Leidsch Dagblad en Gooi- en Eemlander. TMG informeerde de medewerkers op oudejaarsdag. ,,We begrijpen dat het verre van prettig is dat we jullie net voor de jaarwisseling per mail informeren'', schreef de directie zaterdag.

Ook een woordvoerder van TMG noemde de timing ,,uitermate vervelend''. ,,We hadden het wel eerder bekend willen maken, maar er moest eerst een intensieve interne dialoog worden gevoerd'', zei hij. Op 9 januari zijn er bijeenkomsten voor het personeel.

De woordvoerder legde uit dat de bezuiniging deel uitmaakt van grotere plannen die het concern afgelopen zomer aankondigde. ,,De kosten moeten in lijn worden gebracht met de opbrengsten, daarom wordt 90 miljoen bezuinigd'', zei hij.