Galapagos presenteert nieuwe data filgotinib

MECHELEN (AFN) - Biotechnologiebedrijf Galapagos zal tijdens een congres in Atalanta nieuwe data over reumamiddel filgotinib presenteren. Het congres van het American College of Rheumatology/Association of Rheumatology Professionals wordt van 8 tot 13 november gehouden. Galapagos doet de presentatie samen met partner Gilead.

Volgens Galapagos zullen nieuwe analyses van het klinische ontwikkelingsprogramma van filgotinib het consistente werkzaamheids- en veiligheidsprofiel van het kandidaatgeneesmiddel bij de behandeling van ontstekingsziektes bevestigen.

"Deze meest recente gegevens dragen bij tot het groeiende aantal bewijzen over de mogelijke rol van filgotinib bij de behandeling van reuma en andere ontstekingsziekten", aldus onderzoekers van Gilead.