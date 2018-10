'Wolters Kluwer presteert naar verwachting'

Gepubliceerd op | Views: 137

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De groei van informatieleverancier Wolters Kluwer in de eerste negen maanden van dit jaar is in lijn met de verwachtingen, schrijft KBC Securities in een analistenrapport. Zakenbank NIBC noemt de resultaten goed, maar ziet geen nieuwe aanleidingen voor de bovengemiddelde prestaties van het aandeel Wolters Kluwer in de afgelopen maanden.

Wolters Kluwer zette in de eerste drie kwartalen een lagere omzet in de boeken, maar dat kwam onder andere door negatieve wisselkoerseffecten. Op eigen kracht groeide het bedrijf juist met 4 procent op jaarbasis. De aangepaste operationele winst (ebita) steeg tegen gelijke wisselkoersen met 6 procent.

Wolters Kluwer loopt daarmee op schema om zijn jaarprognose te halen, aldus KBC. De bank verwacht zijn eigen groeiprognose voor de informatieleverancier voor heel 2018 binnenkort iets te verhogen, maar de marges ongewijzigd te laten.

KBC handhaaft zijn hold-advies en koersdoel van 51,50. NIBC blijft bij zijn neutral-advies. Het aandeel Wolters Kluwer stond woensdagochtend omstreeks 9.40 uur 2,7 procent lager op 49,91 euro.