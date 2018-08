Nikkei sluit fractie lager

Gepubliceerd op | Views: 343

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is vrijdag een fractie lager gesloten. Beleggers namen wat gas terug na acht winstbeurten op rij. Berichten dat de Amerikaanse president Donald Trump mogelijk volgende week al voor 200 miljard dollar aan nieuwe importheffingen voor Chinese goederen wil invoeren, zorgden voor terughoudendheid onder beleggers.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde met een marginale min op 22.865,15 punten. Vooral de grondstoffenbedrijven stonden onder druk. Nippon Steel & Sumitomo Metal zakte 1,9 procent, JFE Holdings daalde 1,3 procent en Sumitomo Metal Mining leverde 1,7 procent in. De Japanse maker van elektronische apparaten Fujitsu klom daarentegen 1,7 procent na de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma.

De Chinese maker van onder meer computerspelletjes Tencent zakte 4,4 procent in Hongkong. De Chinese autoriteiten willen het aantal nieuwe online-spelletjes voor minderjarigen beperken. De Hang Seng-index stond tussentijds 1 procent lager en de beurs in Shanghai daalde 0,2 procent. Op macro-economisch vlak nam de bedrijvigheid van de omvangrijke industrie in augustus iets sterker toe dan verwacht.

De All Ordinaries in Sydney verloor 0,4 procent. De Kospi in Seoul hield het hoofd boven water en klom 0,4 procent. De Zuid-Koreaanse centrale bank hield het rentetarief zoals verwacht onveranderd.