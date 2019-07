WDP ziet winst stijgen

Gepubliceerd op | Views: 452

BRUSSEL (AFN) - Logistiek vastgoedbedrijf WDP heeft in de eerste helft van het jaar zijn winst zien stijgen. Dat kwam volgens de onderneming vooral door de sterke groei van de WDP-portefeuille via voorverhuurde projecten in de groeimarkten Nederland en Roemenië.

De winst op basis van de EPRA-boekhoudmethode bedroeg 73,2 miljoen euro. Dat was 12,5 procent meer dan een jaar eerder in dezelfde periode. De nettowinst (IFRS) was 174,9 miljoen euro.