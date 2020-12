'Europese transporteurs mijden bewust brexitchaos'

DEN HAAG (AFN/BLOOMBERG) - Europese transporteurs en logistieke bedrijven nemen waar mogelijk even geen klussen aan om goederen het Verenigd Koninkrijk in te vervoeren. Dit vanwege de mogelijke problemen die aan de grenzen ontstaan als gevolg van de brexit.

Het Duitse softwarebedrijf Transporeon, dat realtime gegevens van meer dan 100.000 logistiek dienstverleners bijhoudt, merkt de laatste weken een "dramatische daling" van het aantal expediteurs die ladingen naar het Verenigd Koninkrijk meenemen. Ook niet terwijl ze daar wel contracten voor gesloten hadden. Ook Nederlandse handels- en logistieke bedrijven zijn minder bereid op en neer te gaan, aldus belangenbehartiger evofenedex.

De bedrijven zijn onder meer bezorgd dat ze zonder lading terug zullen moeten keren. Verder baren ook de mogelijke lange rijen bij de douane de logistieke bedrijven zorgen.

Tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode is het verkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en het vasteland in Europa doorgaans minder dan normaal. Evengoed was de daling van de vraag sterker dan voorzien. Tussen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk viel de vraag afgelopen week met 68 procent terug. Vanuit Frankrijk is de daling 71 procent. Ook Nederlandse bedrijven zijn minder happig op ritten overzees.

Volgens evofenedex zullen ook Nederlandse bedrijven die dat kunnen de komende weken vooral de kat uit de boom kijken. In het bijzonder zal worden gekeken naar vervoerders van versproducten als bloemen en planten, die als een soort "proefkonijnen" de nieuwe werkelijkheid zullen moeten ondergaan.