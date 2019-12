'Ghosn ondanks Japans huisarrest in Libanon'

Gepubliceerd op | Views: 312 | Onderwerpen: Japan

BEIROET (AFN) - Voormalig topman Carlos Ghosn van autobedrijven Nissan en Renault is ondanks zijn Japanse huisarrest naar Libanon gereisd. Dat meldden diverse media. Tegen de Franse zender Europe 1 verklaarde de entourage van Ghosn dat hij zich niet wil onttrekken aan de Japanse justitie, maar dat hij in het Aziatische land niet de kans had om zich te verdedigen.

Ghosn zit al ruim een jaar vast in Japan op verdenking van fraude. Een deel van die tijd zat hij in een cel in Tokio, maar al maanden mocht hij een rechtszaak in huisarrest afwachten. Als onderdeel van dat huisarrest mocht hij geen contact hebben met zijn vrouw. In november kon hij haar zien in het bijzijn van een advocaat.

De gevallen automagnaat klaagt al langere tijd dat er sprake is van een complot tegen hem en zegt dat hij niets heeft misdaan.