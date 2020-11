Nieuw waterinvesteringsfonds mikt op 80 miljoen euro

AMSTERDAM (AFN) - Via een nieuw watertechnologiefonds hoopt investeerder PureTerra 80 miljoen euro op te halen bij professionele beleggers. Het fonds, dat is gestart door enkele Nederlandse ondernemers die succesvolle bedrijven in China hebben opgezet, wil investeren in technieken die besparen op water- en energieverbruik of die verontreiniging tegen gaan.

Volgens Gijsbert de Bruin, een van de partners van PureTerra, zal er een "groot tekort" ontstaan aan bruikbaar water als nu niet in nieuwe technieken wordt geïnvesteerd. "Met de huidige technieken zullen we het niet redden. Water houdt verband met alles: energieverbruik, voedselproductie, natuur, leefbaarheid, vervuiling, klimaatverandering."

PureTerra wil door te investeren in bedrijven met "veelbelovende, baanbrekende technologieën" bijdragen aan het oplossen van het tekort aan drinkwater. Het eerste fonds staat nu open en moet een omvang krijgen van 80 miljoen euro. Het fonds loopt zeven tot tien jaar en het streeft naar een jaarlijks rendement van 20 procent.

Nieuwe problemen

PureTerra zal naar eigen zeggen investeren in bedrijven die bewezen techniek hebben ontwikkeld, en die hulp nodig hebben bij het vercommercialiseren daarvan. "We hebben het niet over het slaan van een waterput of het aanleggen van wc’s, het gaat ook al lang niet meer alleen om derdewereldlanden waar de problemen nijpend zijn", aldus partner Alex Crowell.

Ook in Nederland zien de investeerders nieuwe problemen opkomen. "Kijk naar de aanhoudende droogte en de gevolgen daarvan voor de landbouw, de pfas-vervuiling van het grondwater, of de giftige loden leidingen in oude Amsterdamse huizen", zo klinkt het.

Steeds nijpender

PureTerra investeerde eerder tussen de 1 miljoen en 3 miljoen dollar in bedrijven Rubix en Cerahelix. Rubix maakt sensoren die de oorsprong van verontreiniging kan opsporen. Deze techniek werd onder andere gebruikt bij het reinigen van cruiseschip Diamond Princess, waar begin dit jaar het coronavirus op was uitgebroken.

Cerahelix maakt keramische filters. Een groot Amerikaans bedrijf gebruikt dit inmiddels voor zijn verwerking van afvalwater bij verzorgingsproducten, waarmee volgens PureTerra maandelijks 200.000 dollar wordt bespaard, bovenop de afname van het energieverbruik en de reductie van het afval.

"Het lijkt er misschien altijd te zijn, maar de beschikbaarheid van drinkwater wordt steeds nijpender", aldus PureTerra. "Als er niets gebeurt, zal in 2025 de helft van de wereldbevolking te maken hebben met permanente waterschaarste."