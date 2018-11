'Wall Street opent rustig in aanloop naar G20'

Gepubliceerd op | Views: 962 | Onderwerpen: G20

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan vrijdag naar verwachting voor een rustige, licht lagere opening. Veel aandacht gaat uit naar de G20-top in Buenos Aires, waar de Amerikaanse president Donald Trump zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping spreekt. De grote vraag is of de topontmoeting voor een doorbraak zorgt in de handelsoorlog tussen de twee economische grootmachten.

De hoop op verbeterde handelsrelaties tussen China en de Verenigde Staten liep eerder nog een knauw op. Trump schreef op Twitter dat er nog een ,,lange weg is te gaan'' voordat de door hem ingestelde importtarieven worden weggehaald. Overigens begon de G20-top met een vrolijke noot voor de voorstanders van vrijhandel; de regeringsleiders van de VS, Canada en Mexico zetten hun handtekening onder een nieuwe Noord-Amerikaans handelsverdrag.

Naast handelsconflicten zal ook de daling van de olieprijzen onderwerp van gesprek zijn. Naar verwachting spreken de Russische president Vladimir Poetin en kroonprins Mohammed bin Salman van Saudi-Arabië elkaar. De twee olielanden waren eerder de drijvende kracht achter productiebeperkingen.

Datalek

Beleggers kauwen ook nog na op de donderdag gepubliceerde notulen van de recentste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Uit de stukken komt naar voren dat de Amerikaanse rente binnenkort omhoog gaat. Na die verhoging zou de Fed een flexibeler beleid kunnen gaan voeren.

Bij de bedrijven gaat veel aandacht uit naar hoteluitbater Marriott. Dochterbedrijf Starwood is getroffen door een omvangrijk datalek. Mogelijk zijn persoonsgegevens van een half miljard mensen op straat beland, waarmee dit het op een na grootste datalek ooit zou zijn.

Kleine minnen

Beleggers krijgen ook nog een plukje bedrijfscijfers te verwerken. Computer- en printermaker HP liet weten in zijn gebroken boekjaar de nettowinst meer dan verdubbeld te hebben op een hogere omzet. Andere bedrijven die de boeken openden waren kledingconcern PVH en winkelketen GameStop de boeken.

Donderdag sloten de beurzen in New York met kleine minnen. De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 25.338,84 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,2 procent tot 2737,80 punten en de Nasdaq verloor 0,3 procent tot 7273,08 punten.