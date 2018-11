Altice verkoopt belang glasvezeldochter SFR

Gepubliceerd op | Views: 1.196

PARIJS (AFN) - Altice Europe heeft een groot belang in glasvezeldochter SFR FTTH verkocht. Allianz, Axa en het Canadese pensioenfonds Omers tellen 1,8 miljard euro neer voor het minderheidsbelang van 49,99 procent.

Met de deal moet SFR kunnen uitgroeien tot de belangrijkste aanbieder van glasvezelverbindingen naar huishoudens in Frankrijk. Ook moet het bedrijf toegang krijgen tot goedkopere kredietvoorzieningen.

Het in Amsterdam genoteerde Altice Europe werd al langer gekoppeld aan mogelijke deals in de telecommarkt. Meestal werd SFR daarbij genoemd als overnameprooi voor branchegenoten in Frankrijk.