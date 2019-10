Commerzbank doet bod op rest Comdirect

Gepubliceerd op | Views: 501

FRANKFURT (AFN) - Commerzbank heeft een bod gedaan om de Duitse online broker Comdirect helemaal in te lijven. De tweede bank van Duitsland bezit al 82 procent en doet nu een bieding op de rest van Comdirect ter waarde van 11,44 euro per aandeel in contanten.

Dat is een premie van 25 procent op de slotkoers van 19 september, de dag voordat Commerzbank aangaf Comdirect volledig te willen bezitten. Comdirect zal worden gefuseerd met Commerzbank om zo de digitalisering van de onderneming verder te stimuleren. Topman Martin Zielke van Commerzbank spreekt van een aantrekkelijk bod voor de aandeelhouders van Comdirect dat in 1994 werd opgericht.