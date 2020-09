'Verkoopdeal is verstandige zet van DSM'

Gepubliceerd op | Views: 715

AMSTERDAM (AFN) - De verkoop van de activiteiten op het gebied van hars en functionele materialen aan Covestro is een "positieve" en "verstandige" zet van DSM. Dat zegt een analist van Redburn in reactie op het nieuws. Hij heeft de indruk dat het specialchemiebedrijf hiermee op weg is een puur voedingsbedrijf te worden.

Redburn hanteert een koopadvies voor DSM. Het aandeel sloot dinsdag op 135,40 euro.