'Resultaat ArcelorMittal veel beter dan verwacht'

Gepubliceerd op | Views: 841 | Onderwerpen: staal

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het bedrijfsresultaat van staalconcern ArcelorMittal over het tweede kwartaal viel veel beter uit dan verwacht. Dat meldde zakenbank Goldman Sachs. Het ebitda-resultaat, de belangrijkste winstgraadmeter van het bedrijf, bedroeg 707 miljoen dollar.

ArcelorMittal had zelf een prognose uitgesproken voor een ebitda in een bandbreedte van 400 miljoen tot 600 miljoen dollar. De consensus van analisten lag op 482 miljoen dollar. Volgens Goldman Sachs profiteerde ArcelorMittal van hoger dan verwachte staalverschepingen en lager dan verwachte operationele kosten. Verder wijst de bank op de handhaving van de prognoses voor 2020 rond de kasbehoefte en de doelstelling voor de schuld. Het advies is buy en het koersdoel staat op 14 euro.

ING sprak van solide cijfers voor ArcelorMittal en is positief gesteld over het cijferbericht. Het advies is buy, met een koersdoel van 18 euro. Citi zegt dat het bedrijf sterke resultaten heeft behaald. De bank hanteert een buy-advies met een koersdoel van 13,50 voor ArcelorMittal.

Het aandeel ArcelorMittal noteerde donderdag omstreeks 10.35 uur 1,2 procent hoger op 9,75 euro. Daarmee was het koploper in de AEX.