Duitse werkloosheid blijft stabiel

Onderwerpen: Duitsland, werkloosheid

NEURENBERG (AFN) - De werkloosheid in Duitsland is in juli stabiel gebleven op 6,4 procent in vergelijking met juni. Dat werd gemeld door het Duitse federale arbeidsbureau.

De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Economen hadden in doorsnee op een stijging van de Duitse werkloosheid naar 6,5 procent gerekend.