Flinke stijging omzet Fastned in eerste helft 2020

Gepubliceerd op | Views: 689

AMSTERDAM (AFN) - De uitbater van snellaadstations voor elektrische auto's Fastned heeft in de eerste helft van dit jaar de omzet gerelateerd aan opladen met 51 procent zien toenemen tot 2,7 miljoen euro in vergelijking met vorig jaar. Dat kwam dinsdag naar voren uit een tussentijds handelsbericht.

Volgens het bedrijf werd een recordafzet van stroom in de eerste twee maanden van het jaar behaald, gevolgd door een afname tot wel 70 procent in maart en april en een gestaag herstel in mei en juni. In de laatste weken van juli was de afzet ruim 70 procent van het niveau van februari. Het operationele bedrijfsresultaat (ebitda) steeg tot 324.000 euro van 84.000 euro een jaar geleden. Onder de streep verscheen een nettoverlies van 5,6 miljoen euro vanwege investeringen en de impact van corona.

Er werden in de eerste helft van dit jaar twee nieuwe stations geopend. Dit geringe aantal nieuwe stations is een gevolg van het uitstellen van de bouw als gevolg van coronamaatregelen, aldus Fastned. In juli werden nog eens twee nieuwe stations geopend, waarmee het huidige netwerk op 118 stations komt.