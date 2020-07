'Top ABN AMRO verhoord in onderzoek'

Gepubliceerd op | Views: 104 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - De voltallige raad van bestuur van ABN AMRO is afgelopen maanden door de FIOD verhoord in het lopende witwasonderzoek. Tijdens de verhoren werden de bestuurders niet bepaald met fluwelen handschoenen aangepakt.

De bij de verhoren aanwezige aanklagers dreigden de topbankiers persoonlijk te dagvaarden en voor de rechter te slepen als zij in de ogen van het Openbaar Ministerie (OM) niet voldoende zouden meewerken aan het witwasonderzoek bij ABN AMRO, zo melden ingewijden aan De Telegraaf. Het verhoren van de individuele bestuurders door rechercheurs van de fiscale opsporingsdienst (FIOD) vond in de afgelopen maanden plaats. Wegens de coronacrisis werden zij ondervraagd per videoverbinding.

De sfeer tijdens de verhoren is grimmig, zo melden directbetrokkenen. De bestuurders zou zwaar de duimschroeven zijn aangedraaid om verwijtbare feiten te erkennen. Daarnaast worden de bankiers onder druk gezet om hun wettelijk verankerde zwijgrecht, als vertegenwoordigers van de verdachte bank, tijdens de verhoren op te geven. Ook het verschoningsrecht, bedoeld om vertrouwelijke correspondentie tussen de bank en haar advocaten te beschermen, kwam tijdens de verhoren onder vuur te liggen.