Aandeelhouders Boskalis akkoord met benoeming oud-ambassadeur

PAPENDRECHT (AFN) - De aandeelhouders van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis hebben ingestemd met de benoeming van Renée Jones-Bos tot commissaris van het bedrijf. De voormalig Nederlands ambassadeur in de Verenigde Staten en Rusland is benoemd voor een periode van vier jaar. Herman Hazewinkel en Ilona Haaijer waren niet beschikbaar voor herbenoeming in de raad van commissarissen.

Ook alle andere agendapunten konden op het fiat van de aandeelhouders rekenen. Onder meer het beloningsbeleid kreeg groen licht.