Inflatie eurozone in juni iets toegenomen

Gepubliceerd op | Views: 351 | Onderwerpen: Europa, inflatie

LUXEMBURG (AFN) - De inflatie in de eurozone is in juni licht opgelopen naar 0,3 procent op jaarbasis, van 0,1 procent in mei. Prijsstijgingen voor voedingsmiddelen, alcohol en tabak waren volgens een voorlopige raming van het Europese statistiekbureau Eurostat de grootste aanjagers van de inflatie.

Energieprijzen waren nog steeds veel lager dan een jaar eerder, hoewel de daling minder sterk was dan in mei. Juni werd gekenmerkt door de geleidelijke heropening van het openbaar leven na lockdowns in veel Europese landen. Economen hielden in doorsnee rekening met 0,2 procent inflatie op jaarbasis.

De kerninflatie, dus zonder de invloed van de sterk schommelende prijzen voor energie en levens- en genotsmiddelen, was in juni 0,8 procent. In mei werd hier nog een prijsstijging van 0,9 procent gemeten.