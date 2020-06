'Openingswinst voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 117

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent dinsdag naar verwachting met winst. Ook de andere Europese beurzen lijken hoger te beginnen aan de laatste dag van het tweede kwartaal. Een positief Chinees industriecijfer en de stevige koerswinsten op Wall Street zorgen voor optimisme bij beleggers. De AEX-index op Beursplein 5 stevent af op een winst van bijna 16 procent in het tweede kwartaal.

Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de bedrijvigheid in de omvangrijke industrie van het land in juni sterker is toegenomen dan verwacht. Ook de Chinese dienstensector groeide in juni harder dan verwacht.

Aan het bedrijvenfront gaat de aandacht uit naar de Europese halfgeleiderindustrie dankzij opbeurende prognoses voor de sector van de Amerikaanse bedrijven Micron en Xilinx. De twee ondernemingen kwamen met sterke omzetverwachtingen naar buiten, waarmee werd aangegeven dat de vraag naar chips herstel laat zien.

Prosus vol vertrouwen

Op het Damrak kwam Prosus met cijfers. De techinvesteerder behaalde in het eind maart afgesloten gebroken boekjaar een hogere winst en omzet. Topman Bob van Dijk verklaarde er vertrouwen in te hebben dat Prosus goed uit de coronacrisis zal komen en dat waarschijnlijk zal worden geprofiteerd van de verder toenemende ecommerce in de wereld.

Bouwbedrijf BAM is tot een schikking gekomen met de stad Keulen vanwege de vele problemen rond de aanleg van een metrolijn in de Duitse stad in 2009. Daarbij stortte destijds het stadsarchief in. Alle drie de partijen die aan de metrolijn werkten betalen nu een bedrag van 200 miljoen euro, waarmee de zaak is afgedaan. Vanwege de regeling zal BAM dit jaar een bedrag van 40 miljoen euro als buitengewone last in de jaarrekening zetten.

Basic-Fit

Het aandeel Basic-Fit zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Morgan Stanley hebben hun aanbeveling voor de fitnessketen opgeschroefd.

De Europese beurzen sloten maandag hoger. De AEX-index won 0,1 procent tot 560,16 punten en de MidKap steeg 0,8 procent tot 747,57 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen klommen tot 1,3 procent. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 2,3 procent hoger op 25.595,80 punten. De brede S&P 500 steeg 1,5 procent en technologiebeurs Nasdaq won 1,2 procent.

De euro was 1,1217 dollar waard tegen 1,1242 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 39,36 dollar. Brentolie daalde 0,7 procent in prijs tot 41,44 dollar.