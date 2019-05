'Extra toezeggingen T-Mobile US en Sprint'

Gepubliceerd op | Views: 13 | Onderwerpen: telecommunicatie

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse telecombedrijven T-Mobile US en Sprint overwegen naar verluidt extra toezeggingen om goedkeuring te krijgen voor hun fusie. Volgens ingewijden van persbureau Bloomberg wordt nagedacht over het afstoten van een aantal frequenties. Die zouden dan overgaan naar de overheid die ze weer zou verkopen om zo plaats te maken voor een extra speler in markt.

Het is T-Mobile US en Sprint er veel aan gelegen om iedereen mee te krijgen voor hun samensmeltingsplannen, waar zo'n in 26,5 miljard dollar mee is gemoeid. Deze toezeggingen zouden zijn bedoeld voor het Amerikaanse ministerie van Justitie, dat bekijkt of er geen te grote machtsconcentratie zou ontstaan door de fusie.

Eerder kondigden de twee al aan mobiele aanbieder Boost, een dochter van Sprint, te willen verkopen. Ook beloofden ze een 5G-netwerk te bouwen dat ook dekking heeft op het Amerikaanse platteland en voor meer concurrentie te zorgen bij breedbandaansluiting voor thuis. Die beloftes werden gedaan voor het verkrijgen van een positief advies over de fusie van de Amerikaanse telecomtoezichthouder FCC.