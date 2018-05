'Nieuwe naam Unibail-Rodamco op 7 juni bekend'

Gepubliceerd op | Views: 372

AMSTERDAM (AFN) - Unibail-Rodamco zal op 7 juni een nieuwe naam voor de groep bekendmaken. Dat zei een medewerker van de afdeling Investor Relations. Het vastgoedconcern kwam recent de overname van de Australische vastgoedgigant Westfield overeen.

Het Frans-Nederlandse bedrijf heeft ongeveer 21 miljard euro over voor Westfield. Met de deal komt er een notering bij in Australië. Unibail-Rodamco stelde in een document aan beleggers woensdag dat de handelsnaam van het bedrijf op de beurs daar Unibail-Rodamco-Westfield gaat worden. Of dat ook de nieuwe bedrijfsnaam gaat worden, wilde Investor Relations niet zeggen.