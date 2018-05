Groei Franse economie zwakt verder af

Gepubliceerd op | Views: 341 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (AFN) - De groei van de Franse economie is in het eerste kwartaal verder vertraagd ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat blijkt uit een nieuwe raming van het Franse statistiekbureau Insee.

De economische groei op kwartaalbasis bedroeg 0,2 procent, tegen 0,7 procent een kwartaal eerder. Economen rekenden in doorsnee op een groei van 0,3 procent, gelijk aan de eerdere raming van het statistiekbureau.

Op jaarbasis groeide de economie in Frankrijk met 2,2 procent. Dat was iets meer dan de 2,1 procent die kenners in doorsnee hadden voorzien en de vorige raming van Insee.

Verder bleek dat de Franse consumentenbestedingen in april zijn gekelderd, met 1,5 procent. Hier rekenden kenners op een groei van de bestedingen met 0,2 procent. Op jaarbasis namen de bestedingen met 0,2 procent toe, waar rekening werd gehouden met 1,8 procent.