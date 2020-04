Allianz trekt winstverwachting in vanwege coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 637

MÜNCHEN (AFN) - Allianz heeft zijn winstverwachting voor 2020 ingetrokken vanwege de coronacrisis. Volgens de Duitse verzekeraar is het waarschijnlijk toch niet meer mogelijk om aan de eerder gestelde doelstelling te voldoen.

Het concern meldde tevens voorlopige resultaten over het eerste kwartaal. Daarin is sprake van een operationele winst over de periode van 2,3 miljard euro. Dat komt neer op een fikse daling vergeleken met een jaar terug, toen dit resultaat nog 3 miljard euro bedroeg. Onder de streep blijft er waarschijnlijk maar 1,4 miljard euro over, van 2 miljard euro in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Allianz mikte voor de coronacrisis toesloeg nog op een operationele winst in heel 2020 van 11,5 miljard tot 12,5 miljard euro. Het bedrijf gaat nu werken aan een herziening van zijn plannen en wil vervolgens met een nieuwe winstverwachting komen.