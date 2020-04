PostNL wil minderheidsbelang in gezondheidstak CB

Gepubliceerd op | Views: 1.404

DEN HAAG (AFN) - PostNL wil een minderheidsbelang nemen in de healthcare-tak van logistiek dienstverlener CB. Financiële details en de concrete omvang van de deal zijn niet bekendgemaakt. De transactie is naar verwachting in juli afgerond.

Met de samenwerking spelen PostNL en CB naar eigen zeggen in op de groeiende behoefte aan directe levering van (preventieve) zorg aan ouderen en patiënten thuis. Daarnaast zien de bedrijven een toenemende vraag vanuit ziekenhuizen en zorginstellingen naar logistieke ondersteuning.