IMCD opent kantoor in Dubai

ROTTERDAM (AFN) - Chemicaliëndistributeur IMCD breidt uit in het Midden-Oosten. Het bedrijf heeft een kantoor geopend in Dubai. Van daaruit wil het bedrijf zijn diensten aan gaan bieden in Saudi-Arabië, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Bahrein, Oman en Jordanië.

IMCD was al eerder actief geworden in die regio. Sinds 2018 heeft het bedrijf een kantoor in Egypte.