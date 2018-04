'Jefferies verlaagt advies Ahold Delhaize'

Gepubliceerd op | Views: 742 | Onderwerpen: advies, levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - Ahold Delhaize heeft op de middellange termijn goede mogelijkheden om de marges in de VS te verbeteren, door consolidaties in de markt. Voor de korte termijn zijn de mogelijkheden beperkter, zo concluderen analisten van Jefferies.

De marktvorsers vinden het aandeel inmiddels minder ondergewaardeerd, door een opleving sinds augustus vorig jaar. Op het overnamefront biedt een samengaan met de Amerikaanse branchegenoot Kroger mogelijkheden.

De marktkenners verlagen hun advies op het aandeel van buy naar hold. Het koersdoel gaat eveneens omlaag, naar 21 euro. Het aandeel sloot vrijdag op 20,09 euro.