HelloFresh populair door maatregelen coronavirus

BERLIJN (AFN) - Maaltijdboxenbezorger HelloFresh doet goede zaken omdat mensen zo min mogelijk naar de winkel willen vanwege het coronavirus. Het Duitse bedrijf zag vanaf half maart het aantal klanten snel toenemen. Het bedrijf verwacht daarom een omzet en winst in het eerste kwartaal die aanzienlijk hoger uitkomen dan analisten tot nu toe verwachtten.

HelloFresh voorziet in het eerste kwartaal een omzet van minimaal 685 miljoen euro en maximaal 710 miljoen euro. Vorig jaar haalde het bedrijf nog een omzet van 420 miljoen euro in de eerste drie maanden van het jaar. HelloFresh verwacht een aangepast bedrijfsresultaat (ebitda) van tussen de 55 miljoen en 75 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog een verlies van ruim 26 miljoen euro.

Wel waarschuwt HelloFresh dat het de gevolgen van het coronavirus op de langere termijn nog moeilijk in kan schatten. Daarom tornt het bedrijf niet aan zijn eerder uitgesproken verwachtingen voor heel 2020.