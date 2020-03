Neways gaat minder investeren en schrapt dividend

Gepubliceerd op | Views: 291 | Onderwerpen: dividend

SON (AFN) - Neways Electronics gaat minder investeren en kosten besparen om de impact van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken. Ook trekt de producent van elektronische componenten zijn eerdere dividendvoorstel in.

Momenteel zijn alle werkmaatschappijen in Nederland, Duitsland, Tsjechië, Slowakije en China nog operationeel. Ook kunnen klanten nog steeds goed worden bediend.

Voor het tweede kwartaal verwacht Neways een grotere impact op de bedrijfsvoering door vertragingen in de aanvoer van componenten en de tijdelijke sluiting van productielocaties van klanten, met name in de automotive sector. Vanwege de onzekere situatie is het nog niet mogelijk om een inschatting te maken van de impact op de totale omzet en resultaten over 2020.

Om zijn gezonde positie te borgen zet Neways de komende periode sterk in op het maximaliseren van de kasruimte. De operationele uitgaven worden bijvoorbeeld beperkt. Ook maakt het bedrijf gebruik van overheidsfondsen en subsidies voor tijdelijke arbeidstijdverkorting.