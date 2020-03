Gepubliceerd op | Views: 296

TAIPEI (AFN/BLOOMBERG) - Foxconn, dat onder meer smartphones van Apple en Huawei in elkaar zet, heeft het afgelopen jaar afgesloten met minder winst. De onderneming had, nog voordat het nieuwe coronavirus toesloeg, te maken met tanende vraag naar smartphones vanwege het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Door het rondwarende virus zijn de vooruitzichten voor dit jaar onzeker.

Foxconn zette in het afgelopen jaar een winst van omgerekend 3,4 miljard euro in de boeken. Dat was 6 procent minder dan in 2018. Ongeveer de helft van de omzet van Foxconn komt uit de productie van smartphones in China. Die producten kregen vorig jaar tarieven opgelegd door de VS, wat de vraag dempte. De Amerikanen en de Chinezen sloten pas aan het einde van vorig jaar een voorlopig handelsakkoord, waarbij een deel van de tarieven werd verlaagd.

De Taiwanese onderneming zei onlangs dat het werk bij de Chinese fabrieken weer herstart is. De fabrieken waren voor een tijdje gesloten vanwege de overheidsmaatregelen om de coronapandemie een halt toe te roepen. Het is wachten op de eerstekwartaalcijfers van Foxconn om de financiële impact van die werkonderbrekingen te beoordelen. De telefoonmaker stelde onlangs zijn omzetprognose voor het lopende jaar neerwaarts bij.