HOLZGERLINGEN (AFN) - Curetis-dochter Ares Genetics gaat aan de slag om bepaalde testen voor het nieuwe coronavirus ook beschikbaar te maken in Europa. Volgens het aan de beurs in Amsterdam genoteerde biotechbedrijf Curetis gaat Ares daarvoor een samenwerking aan met de Chinese branchegenoot BGI Group.

De Chinezen hebben een snelle detectiemethode voor het virus ontwikkeld, die in China al is goedgekeurd. Hiermee heeft BGI Group volgens Ares-topman Andreas Posch de sleutel in handen voor het beheersbaar maken van de virusuitbraak die in China al zeker 170 levens heeft geëist.

Ares verwacht vanaf volgende maand al bepaalde diensten te kunnen aanbieden vanuit een laboratorium in Wenen. De detectiekits van BGI zullen in Europa in eerste instantie alleen voor onderzoeksdoeleinden gebruikt kunnen worden, aangezien de Europese autoriteiten de technologie nog niet officieel hebben goedgekeurd. Over de samenwerking zijn geen financiële details naar buiten gebracht.