Beursbaas vergelijkt bitcoin met Pokémonkaart

Sjaak100. Je hebt er een andere kijk op en dat is prima wat mij betreft. Of je hebt belang bij falen of bent ongelukkig omdat je de boot hebt gemist. Je reactie is een beetje kinderlijk in ieder geval. Mijn economie leraar heeft een uitleg gegeven over vraag en aanbod. Ik kijk inmiddels wat een crypto waard is tegenover de bitcoin. Je ziet ook dat je in steeds meer webshops kunt betalen met bitcoin. Later zal dat veranderen in een dominante cryptovaluta die schaalbaar en een snelle doorvoer tijd kent. Je kan dan natuurlijk weer zeggen dat de bitcoin weer omgerekend wordt naar dollars of euro's. Er zijn tokens die niet als valuta dienen maar als aandeel in een bedrijf. Deze bedrijven hebben een verdienmodel gebaseerd op de blockchain en is levensvatbaar. Ik ga zeker niet huilen bij een mislukking, de winsten worden veiliggesteld.