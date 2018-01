Gepubliceerd op | Views: 860 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (ANP) - De Franse economie is in het vierde kwartaal van vorig jaar met 0,6 procent gegroeid in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Dat meldde het Franse statistiekbureau op basis van een voorlopige raming. Het betekende het vijfde kwartaal op rij van groei.

Ten opzichte van een jaar eerder ging de economie met 2,4 procent vooruit. De groei werd vooruit geholpen door de verkiezing van president Emmanuel Macron, maar ook door de wereldwijde economische verbeteringen. Dat joeg het vertrouwen en daarmee de investeringsdrift bij bedrijven aan. Het jaar 2017 was het beste jaar voor de economie van Frankrijk sinds 2011.

Het groeitempo lag in het slotkwartaal van 2017 uiteindelijk iets hoger dan in het voorgaande kwartaal. In eerste instantie werd voor het derde kwartaal ook een groei met 0,6 procent gemeld. Dat cijfer werd herzien tot 0,5 procent.