Value8 brengt bedrijven onder bij Nedsense

Onderwerpen: Peter Paul de Vries

BUSSUM (AFN) - Value8 heeft drie bedrijven ondergebracht bij dochteronderdeel Nedsense. Het gaat om Axess/Get Up, AquaServa/Biobeheer en GNS Brinkman. De voorlopige overnamesom bedraagt 10 miljoen euro.

In totaal moeten zeven belangen van Value8 ondergebracht worden bij Nedsense. Op een buitengewone vergadering op 2 januari wordt deze transactie besproken en wordt voorgesteld de statutaire naam van Nedsense te wijzigen in MKB Nedsense. MKB Nedsense focust zich als investeringsmaatschappij op investeringen in MKB-ondernemingen en het ondersteunen van de groeiambities van deze ondernemingen.

Volgens Value8 betreft deze transactie geen reverse listing, maar een herschikking binnen de structuur van Value8, dat met een belang van 66 procent, reeds meerderheidsaandeelhouder van Nedsense is.