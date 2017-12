Euronext minderheidsaandeelhouder LCH SA

Gepubliceerd op | Views: 331 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - Beursuitbater Euronext is minderheidsaandeelhouder van het Franse afhandelingsbedrijf LCH SA. Daarvoor wisselde Euronext zijn belang van 2,3 procent in LCH Group in voor een minderheidsdeelneming van 11,1 procent in LCH SA.

In november kondigde Euronext aan een definitieve overeenkomst te hebben gesloten met LCH SA voor de zogenoemde clearing van derivaten en grondstoffen. Het betreft een tienjarige overeenkomst. Euronext zet vanwege de aandelenruil een kapitaalwinst van 38,4 miljoen euro na belasting in de boeken die in in het boekjaar 2017 verwerkt zal worden.

Euronext blijft onderdeel uitmaken van de raad van bestuur en het risicocomité van LCH SA.