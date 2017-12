Groeivertraging bij techconcern Huawei

Gepubliceerd op | Views: 231

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - Het Chinese techconcern Huawei voorziet dit jaar de traagste omzetgroei in jaren, ondanks dat het bedrijf wereldwijd marktaandeel won op het gebied van smartphones ten opzichte van grootmachten Samsung en Apple. Topman Ken Hu van Huawei verwacht dit jaar een omzet van 600 miljard yuan (77 miljard euro) te boeken, waarmee de groei blijft steken op 15 procent.

Huawei verdient traditiegetrouw het meeste geld met zijn netwerkdivisie. De uitrol van nieuwe netwerken stagneerde echter door een afnemende investeringsbereidheid bij telecombedrijven. Dit zat de resultaten van Huawei deels dwars. De omzet van het onderdeel stabiliseerde.

De centen die Huawei met zijn netwerkdivisie verdient, steekt het voor een groot deel in de ontwikkeling en marketing van smartphones en andere apparatuur. De omzet bij de apparatendivisie steeg met 30 procent tot 236 miljard yuan. Het bedrijf mikt op verdere uitbreiding in Europa. In totaal verscheepte Huawei dit jaar 153 miljoen smartphones.